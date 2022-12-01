Сейчас речь о передаче не идет: Министр Ткаченко объяснил ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры

Министр культуры Александр Ткаченко пояснил, что Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, зарегистрированная в качестве монастыря ПЦУ, не была в пользовании УПЦ МП, и имеет другой юридический адрес, чем сама Киево-Печерская Лавра.

Об этом он написал в Facebook.

Напомним, 2 декабря появилась информация, что Киево-Печерскую Лавру, которой пользующуется УПЦ Московского патриархата, официально зарегистрировали в качестве монастыря в составе Православной церкви Украины.

«Должен прояснить ситуацию относительно информации, которая сейчас распространяется информационным пространством относительно якобы передачи Киево-Печерской Лавры ПЦУ. Пока речь не идет о передаче. На самом деле, состоялась регистрация юридического лица ПЦУ на территории Национального заповедника «Киево-Печерская лавра», в монастыре, который находится напротив территории Верхней Лавры и входит в ведение заповедника», - написал Ткаченко.

Также он дал более подробное объяснение с юридической стороны.

Юридическое лицо «СВЯТО-УСПЕНСКАЯ КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА /МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ/ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» с кодом ЕГРПОУ 14351528 зарегистрировано много лет назад и функционирует по адресу ул. Лаврская, 15 (Нижняя Лавра).

Новосозданное юридическое лицо «СВЯТО-УСПЕНСКАЯ КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА (МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ) УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ УКРАИНЫ)» с кодом ЕГРПОУ 55082 Лаврская, 14 (Церковь Феодосия Печерского, непосредственно рядом с Верхней Лаврой). На это должное согласие Национального заповедника «Киево-Печерская лавра».

«Поданные для регистрации нового юридического лица документы отвечают действующему законодательству. Законодательство запрещает регистрацию тождественных заглавий, но подобные наименования разрешены. Регистрация нового юридического лица не создает новых имущественных прав. Церковь Феодосия Печерского и корпуса в пределах стен вокруг нее находились в пользовании ПЦУ и до регистрации в нем нового юридического лица ПЦУ», - написал министр культуры.

«Напомню, что собственность всей Киево-Печерской Лавры находится во владении государства, но обременена соглашениями заключенными в разное время и на разных условиях. Согласно решению СНБО Кабинету Министров Украины поручено обеспечить в двухмесячный срок проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий пользования религиозными организациями имуществом, находящимся на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника», - добавил Ткаченко.

Стоит отметить, что ранее СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, Корецком Свято-Троицком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области и других религиозных сооружениях УПЦ МП. В результате там была обнаружена пророссийская литература, а также граждане российской федерации с поддельными документами.

А при обыске на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) СБУ обнаружила документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур. Кроме того, во время следственных действий сотрудники СБУ застали на момент физической близости секретаря Черновицкой епархии архимандрита Никиту с 17-летним парнем, поющим в местном хоре.

Во время мероприятий безопасности на территории Почаевской духовной семинарии и Ивано-Франковской епархии УПЦ (МП) сотрудники СБУ и Нацполиции нашли большое количество антиукраинских материалов.

В ГУР заявили, что задержанных священников УПЦ МП можно обменять на украинских воинов, если будет соответствующее предложение.

Также СНБО инициирует запрет религиозных организаций, связанных с россией.