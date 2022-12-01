ISW: путин не заинтересован в переговорах и сосредоточен на достижении военной победы

Аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что российский президент не заинтересован в переговорах с Украиной, которые могли бы привести к устойчивому миру.

Об этом идет речь в традиционном отчете ISW.

Эксперты института считают, что риторика Путина указывает на то, что он не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной и сохраняет максималистские цели относительно войны.

В институте предполагают, что путин, Лавров и Песков делали заявления о переговорах, чтобы создать у западных официальных лиц представление, что россию нужно заманить на переговоры.

Кремль, вероятно, намерен создать динамику, в которой западные официальные лица предложат россии опережающие уступки в надежде убедить ее вступить в переговоры, взамен не требуя значительных предварительных уступок со стороны рф, убеждены в ISW.

Аналитики института отмечают, что заявления путина, Лаврова и Пескова подчеркивают, какими могут быть некоторые из таких желаемых предварительных уступок: уменьшение западной финансовой и военной помощи Украине, признание незаконной аннексии россией украинских территорий и ограничения на военные действия НАТО и Запада в Европе.

В институте отметили, что Кремль сохраняет расплывчатость в формулировках относительно предмета переговоров, вероятно, для того, чтобы убедить западных официальных лиц начать переговорный процесс без четкого определения, будут ли такие переговоры направлены на прекращение огня, мирный процесс или окончательное мирное соглашение.

ISW заключает, что россия выиграла бы от временного соглашения с Украиной и западными странами, которое создало бы паузу в боевых действиях, что позволило бы россии укрепить российские вооруженные силы для будущих военных операций с целью достижения максималистских целей в Украине.

Поскольку путин не проявил особого интереса к прекращению огня, а Кремль продолжает выдвигать требования, которые равнозначны полной капитуляции Запада, это свидетельствует о том, что путин и в дальнейшем сосредоточен на достижении военной победы, считают аналитики института.