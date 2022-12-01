В США презентовали современный стратегический бомбардировщик-невидимку

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03.12.2022 11:28

Американская компания Northrop Grumman представила стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который считается самым современным самолетом Военно-морских сил США.

Об этом заявили на сайте компании Northrop Grumman.

Самолет представили на предприятии компании в городе Палмдейл штата Калифорния.

В презентации принял участие глава Пентагона Ллойд Остин. Как передает министерство обороны США, Остин заявил, что разработка B-21 доказывает долгосрочную приверженность министерства обороны США созданию передовых средств, которые укрепят способность Штатов сдерживать агрессию сегодня и в будущем.

По словам Остина, даже самым современным системам ПВО будет трудно обнаружить бомбардировщик.

Это была первая публичная презентация нового бомбардировщика ВВС США за последние 34 года.

Первый полет бомбардировщика запланирован на 2023 год. Испытания самолета состоятся на авиабазе Эдвардс в Калифорнии.

Контракт на разработку B-21 Raider компания Northrop Grumman получила в 2015 году.

Напомним, в Укроборонпроме заявили, что БПЛА украинского производства «нормально полетит» уже к концу этого года.

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