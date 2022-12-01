В США презентовали современный стратегический бомбардировщик-невидимку

Американская компания Northrop Grumman представила стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который считается самым современным самолетом Военно-морских сил США.

Об этом заявили на сайте компании Northrop Grumman.

Самолет представили на предприятии компании в городе Палмдейл штата Калифорния.

В презентации принял участие глава Пентагона Ллойд Остин. Как передает министерство обороны США, Остин заявил, что разработка B-21 доказывает долгосрочную приверженность министерства обороны США созданию передовых средств, которые укрепят способность Штатов сдерживать агрессию сегодня и в будущем.

По словам Остина, даже самым современным системам ПВО будет трудно обнаружить бомбардировщик.

.@SecDef: [The @USAirForce’s B-21 Raider is] proof of the Department’s long-term commitment to building advanced capabilities that will fortify America’s ability to deter aggression, today and into the future. pic.twitter.com/93ahmw90Ar — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) December 3, 2022

Это была первая публичная презентация нового бомбардировщика ВВС США за последние 34 года.

Первый полет бомбардировщика запланирован на 2023 год. Испытания самолета состоятся на авиабазе Эдвардс в Калифорнии.

Контракт на разработку B-21 Raider компания Northrop Grumman получила в 2015 году.

Напомним, в Укроборонпроме заявили, что БПЛА украинского производства «нормально полетит» уже к концу этого года.