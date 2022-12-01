Еще две отремонтированные гаубицы Литва передала Украине

Литва передала Украине еще две отремонтированные самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас .

«Еще две гаубицы PzH2000 отремонтированы и доставлены в Украину. Вместе с боеприпасами», – написал он.

Ранее сообщалось, что Литва отремонтирует для ВСУ как минимум 12 немецких гаубиц.