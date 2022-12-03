«Это слабая позиция»: Зеленский об установлении предельных цен на российскую нефть

Президент Украины Владимир Зеленский назвал слабой позицией решение о предельных ценах на российскую нефть, поскольку установленные прайсы не будут оказывать значительного влияния на бюджет российской федерации, что позволит стране-агрессору продолжать войну.

Об этом Зеленский сказал во время своего видеообращения к нации.

«Сейчас в мире завершилась – к сожалению, без серьезных решений – дискуссия по прайс-кепам, то есть по ограничению экспортной цены российской нефти. Потому что не назовешь серьезным решение установить такой предел для российских цен, который вполне комфортен для бюджета государства-террориста. Россия уже нанесла колоссальный ущерб всем странам мира сознательной дестабилизацией энергорынка. А мир никак не может решиться на ее подлинное энергетическое разоружение. Это слабая позиция», – сказал Президент.

Он подчеркнул, что настанет момент, когда все равно нужно будет решать вопрос установления таких лимитов на закупку российской нефти, чтобы не допустить продления агрессии.

«И только вопрос времени, когда все равно придется применять более сильные инструменты. Жаль, что это время будет потеряно. Логика очевидна: если ограничение цены на российскую нефть – 60 долларов вместо, например, 30, о которых говорили, в частности Польша и страны Балтии, то российский бюджет получит в год около 100 миллиардов долларов. Эти деньги пойдут не только на войну и не только на дальнейшее спонсирование Россией других, других террористических режимов и организаций», – сказал Зеленский.

Он предостерег страны, которые не могут принять важное решение: