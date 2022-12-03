Россияне готовятся вывозить экспонаты из музеев Крыма

Россияне завезли упаковочные материалы в центральные музеи оккупированного Крыма. Они готовят коллекции и экспонаты к вывозу в Россию.

Об этом сообщает общественная организация «Крымский институт стратегических исследований», пишет Громадське радио.

«Новая угроза музейным коллекциям! В часть крымских музеев завезли упаковочный материал для эвакуации коллекций. Согласно инсайдерской информации, эвакуацию могут начать в случае ухода войск захватчика на Перекоп. По мнению экспертов Крымского института стратегических исследований, вероятно, так называемая «эвакуация» может начаться раньше, с развертыванием наступления ВСУ на левый берег Днепра. Следим за ситуацией», – говорится в сообщении.