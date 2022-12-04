Залужный поговорил с генералом Молли о потребностях Украины в ПВО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с американским коллегой Марком Милли, где поделился оценками ситуации на фронте и рисков безопасности.
О разговоре Залужный рассказал Телеграмм.
«Провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Поблагодарил за значительные усилия, которые генерал Милли лично, Министр обороны Остин и Президент Байден прилагают для обеспечения потребностей Сил обороны Украины в отпоре российской полномасштабной агрессии», — написал Залужный.
Главнокомандующий ВСУ поделился оценками ситуации на фронте и рисков безопасности, которые несут массированные ракетные удары России. Детализовал украинские запросы в вооружении и технике, системах противовоздушной и противоракетной обороны.
«Заверил, что, несмотря на сложные условия ведения боевых действий, мы продолжаем борьбу до Победы», — добавил Залужный.