Залужный поговорил с генералом Молли о потребностях Украины в ПВО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с американским коллегой Марком Милли, где поделился оценками ситуации на фронте и рисков безопасности.

О разговоре Залужный рассказал Телеграмм.

«Провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Поблагодарил за значительные усилия, которые генерал Милли лично, Министр обороны Остин и Президент Байден прилагают для обеспечения потребностей Сил обороны Украины в отпоре российской полномасштабной агрессии», — написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ поделился оценками ситуации на фронте и рисков безопасности, которые несут массированные ракетные удары России. Детализовал украинские запросы в вооружении и технике, системах противовоздушной и противоракетной обороны.