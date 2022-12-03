ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ подняли первый флаг Украины на левом берегу Херсонской области

Уже 284-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные Силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 3 декабря, можно прочитать по этой ссылке .

В этой новости мы будем следить за событиями 4 декабря.

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01:05 Бойцы ВСУ подняли первый флаг Украины на левобережной части Херсонской области, сообщило подразделение «Карлсон» в фейсбуке.

«Этот флаг подняли бойцы спецподразделения «Карлсон» – это станет плацдармом для деоккупации левого берега Херсонской области. Операция завершилась успехом, и все благодаря точным координационным и наступательным навыкам ребят. Все будет Украина!», – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что украинский флаг установлен на стреле речного портового крана, и благодаря этому он виден на сотни метров вокруг.

00:20 В Запорожье ночью, 3 декабря, раздались взрывы во время воздушной тревоги. Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. Жителей города просят оставаться в укрытиях до официальной отмены тревоги.