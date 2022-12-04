Первое судно в рамках программы «Зерно из Украины» доставило в Эфиопию 25 тысяч тонн украинской пшеницы

Первое судно в рамках украинской гуманитарной программы «Зерно из Украины» третьего декабря прибыло в Эфиопию, доставив в порт Дорале 25 тыс. тонн украинской пшеницы.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

Президент Владимир Зеленский объявил о гуманитарной программе «Зерно из Украины» 15 ноября во время саммита «Группы двадцати».

26 ноября инициатива Главы государства, направленная на помощь продовольствием странам Африки и Азии, страдающим голодом, была официально начата на учредительном International Summit оn Food Security, в рамках которого к программе присоединились более 30 стран и международных организаций.

«Прошла неделя, и программа уже реализуется на практике. Всего в рамках гуманитарной инициативы «Зерно из Украины» наше государство планирует отправить более 60 судов в Эфиопию, Судан, Южный Судан, Сомали, Конго, Кению, Йемен и т.д.», - говорится в сообщении.

Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Эстония, ЕС, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, США, Турция, Венгрия, Финляндия Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, НАТО и ООН, другие партнеры поддержали украинскую программу. На ее реализацию привлечено более 180 млн долларов США.

Второе судно, загрузка которого завершается в украинском порту Черноморск, на следующей неделе направится в Эфиопию с 30 тыс. тонн пшеницы на борту.

Третье судно в рамках инициативы Президента Владимира Зеленского «Зерно из Украины» доставит 25 тыс. тонн гуманитарной пшеницы в Сомали (загрузка в Одесском порту).