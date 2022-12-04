Китай создал более 100 отделений полиции за рубежом, чтобы контролировать своих граждан, – CNN

Китай создал более 100 отделений своей полиции за рубежом, в основном в странах Европы и Африки. Их цель — наблюдение за своими гражданами, их преследование и, в некоторых случаях, депортация.

Об этом пишет CNN со ссылкой на доклад правозащитной организации Safeguard Defenders.

Эта сеть работает на основе заключенных между Китаем и другими странами двусторонних соглашений о безопасности. В сентябре Safeguard Defenders сообщали, что обнаружили 48 полицейских отделений Китая, теперь к ним прибавилось еще 54, которые в общей сложности охватывают 53 страны. По данным правозащитников, китайские полицейские, работающие в зарубежных отделениях, путем угроз и шантажа вынуждают своих соотечественников вернуться домой. Известно как минимум о трех таких случаях возвращения: из Франции, Сербии и Испании.

Китай отрицает, что это его полицейские подразделения. Пекин называет их административными центрами, созданными для помощи китайским мигрантам в решении таких задач, как продление водительских прав. Власти Китая утверждают, что эти центры были созданы во время начала коронавируса, чтобы помочь своим гражданам решить бюрократические вопросы в эмиграции в условиях локдауна.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что в этих центрах служат исключительно добровольцы. Однако Safeguard Defenders утверждает, одна из китайских полицейских сетей наняла 135 человек для 21 своего участка. Правозащитники нашли копию договора о трудоустройстве в отдел полиции в Стокгольме сроком на три года.

Как известно, Китай, Иран и россия возглавляют антирейтинг стран по уровню цензуры в Интернете.