Данилов заявил, что в гарантиях безопасности нуждается мир, но никоим образом не россия

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркивает, что это мир нуждается в гарантиях безопасности от российской федерации, а не наоборот.

Об этом он написал в Facebook в ответ на утверждение о якобы необходимости предоставить россии гарантии безопасности.

«Стране-террористу и убийце хотят предоставить гарантии безопасности? Вместо Нюрнберга – подписание соглашения с рф и рукопожатия? Украинская кровь на руках путина не помешает business as usual? Странная логика подковерной дипломатии, время которой кончилось. Вопрос – гарантировать безопасность мира от т.н. россии, а не наоборот», – заявил секретарь СНБО.

В этом контексте Данилов напомнил о так называемом Будапештском меморандуме (гарантии безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия).

«Когда ты безоружный, ты не представляешь угрозу. Мы, к сожалению, знаем», – отметил он.

По словам секретаря СНБО, «денуклеаризированная и демилитаризованная т.н. россия – лучшая гарантия мира для Европы и мира».

Единственной же гарантией, по мнению Данилова, является гуманизм европейской судебной системы: после приговора в Гааге не предусмотрена смертная казнь.

Напомним, медведев заявил, что рф применит «ядерку», если Украина победит – Данилов заявил, что россию надо «денуклеаризировать».