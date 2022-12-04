Макрон заговорил о «гарантиях безопасности» для россии, ему ответил Арахамия

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что союзникам по НАТО необходимо подумать о том, какие гарантии безопасности они могут дать россии, когда и согласится вернуться за стол переговоров с Украиной.

Об этом шла речь в его интервью телеканалу TF1.

По мнению Макрона, этот вопрос мог бы обсуждаться в контексте новой архитектуры безопасности в Европе после войны.

- Эта тема будет частью факторов мира, и поэтому мы должны подготовиться к ней: что мы готовы сделать, как мы защитим наших союзников и государства-члены НАТО, давая при этом гарантии собственной безопасности России в тот день, когда она вернется за стол переговоров, – заявил президент Франции.

Макрон вспомнил, что российский президент владимир путин неоднократно выражал опасения, что «НАТО приближается к его двери». По словам президента Франции, будущую архитектуру безопасности он обсуждал во время недавнего визита в США с президентом Джо Байденом.

Президент Франции подчеркнул, что в ближайшее время задача его страны и ее союзников – помочь выстоять Украине, в том числе «защитить украинские электростанции» и «подготовиться к тому дню, когда все вернутся к переговорам». По словам Макрона, Франция продолжит поставки оружия Киеву.

Макрон отметил, что украинцы сами должны принимать решение о границах своего государства. Он провел параллели между Украиной и Францией, добивавшейся возвращения захваченных нацистской Германией Эльзаса и Лотарингии.

На заявление президента Франции отреагировал глава фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Он перечислил требования к россии, при выполнении которых Украина готова сесть за стол переговоров.