У путина посоветовали местным властям скромно, но патриотически отпраздновать Новый год

Кремль обнародовал местным властям «рекомендации» по проведению новогодних мероприятий, посоветовав «проявить сдержанность в расходах», но вспоминать «героизм воинов» в Украине.

Об этом сообщает прокремлевское издание «РБК».

При организации детских елок ограничения признаются «крайне нежелательными».

В то же время, во время праздников предлагается зомбировать детей «упоминанием героизма защитников отечества, возможностью от имени ребенка прислать приветствие».

Что касается праздничных мероприятий для взрослых, то Кремль указывает, что существует «запрос граждан на проявление сдержанности в расходах».

Регионам и муниципалитетам предлагают поздравлять с Новым годом семьи участников войны с детьми, собирать листовки оккупантам в Украину, поздравить раненых в госпиталях.

Новогодние ярмарки рекомендуется использовать как инструмент общественной консолидации: люди должны собирать подарки участникам так называемой специальной военной операции, а также разместить на ярмарках стенды Все для победы.

В оккупированных регионах Украины - «ЛНР», «ДНР», Херсонской и Запорожской областях, предлагается установить елки и торжественно их открыть.

Также рекомендуется сформировать агитбригады (включая Деды Морозы и Снегурочки), чтобы поздравить российских военных на территории Украины.

При формировании концертных программ регионам и телеканалам предлагается поддержать артистов «патриотического направления», среди них «Город 312», Полина Гагарина, Олег и Родион Газмановы, Виктория Дейнеко, Лариса Долина, Ярослав Дронов (Shaman), певица Зара, группа «Земляне», Григорий Лепс, Денис Майданов, Александр Маршал, Стас Пьеха, Николай Расторгуев, Александр Ф. Скляр, Гарик Сукачев, Вадим Самойлов, Светлана Сурганова, Юлия Чичерина, Uma2rmaH.

На центральных площадях российских городов рекомендуется установить телестудию «для записи приветствия участникам войны».

Госкомпаниям, в частности, советуют отказаться «от масштабных дорогих праздников и расходных развлечений».