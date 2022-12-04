Венгрию освободили от необходимости придерживаться потолка цен на нефть из рф, – МИД

Путин и Сийярто Венгрия была освобождена от необходимости соблюдать потолок цен на российскую нефть.

Об этом в своем Facebook сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Евросоюз вводит потолок цен на нефть. Брюсселю давно пора бы осознать, что такие меры больше всего вредят европейской экономике. Необходимо увеличить количество энергоносителей, так как это снизит цены. Во время переговоров о потолке цен на нефть мы долго боролись за интересы Венгрии и в итоге добились успеха: Венгрия была освобождена от соблюдения потолка цен на нефть», — заявил он, подчеркнув, что Венгрия защитила безопасность своего энергоснабжения.

Как известно, Совет Европы согласовал потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Согласованный механизм, как уточняет Bloomberg, предполагает, что потолок будет пересматриваться каждые два месяца и при любом его изменении будет оставаться минимум на 5% ниже среднерыночных ставок.

В россии тем временем готовят указ, запрещающий российским компаниям продавать нефть странам, участвующим в введении потолка цен.