Экс-посол Украины в Германии рассказал, чем едва для него не закончилось сравнение Шольца с «обиженной ливерной колбасой»

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник предполагает, что скандал с «ливерной колбасой» мог стоить ему должности, если бы он вовремя не объяснил свои слова Сергею Шефиру, первому помощнику Президента Владимира Зеленского.

Об этом он рассказал в интервью Welt am Sonntag, передает Liga.net.

- Тогда в Берлине был ближайший советник Зеленского Сергей Шефир. Я вез его в аэропорт. Затем он читает украинскую прессу на своем смартфоне, и я вижу, как у него округляются глаза, и он меня спрашивает: «Неужели ты действительно назвал канцлера обиженной ливерной колбасой?». Он был в шоке, — рассказал Мельник.

- Я объяснил ему, что это означает и что это лишь фигура речи. Наверное, на следующий день он лично объяснил это президенту, которому, конечно, было не до смеха. Пожалуй, это и спасло меня от досрочного увольнения, — пошутил бывший посол.

История с «ливерной колбасой» окончилась для Мельника счастливо. Его не только не уволили, но и назначили на должность замминистра. Правда, с Германией он больше не будет иметь дела.

- Министр Дмитрий Кулеба поставил передо мной ряд интересных задач. Важнейшим будет разработать новую стратегию для Латинской Америки, чтобы обеспечить большую поддержку этого важного для Украины континента, особенно в разгар войны. Это большой вызов, которого я очень жду, — рассказал Мельник.

Напомним, в мае 2022 года тогда еще посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг критике отказ канцлера Олафа Шольца от визита в Киев.

- Притворяться обиженной ливерной колбасой (немецкий фразеологизм, который значит притворяться невинно обиженным, - ред.) звучит не очень по-государственному, - сказал Мельник.

Шольц ранее признал, что не хочет ехать в Киев, пока там не побывает президент Франк-Вальтер Штайнмайер. В середине апреля визит Штайнмайера сорвался, поскольку украинская сторона отказалась его принимать из-за многолетних тесных отношений с россией.