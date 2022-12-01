«Укроборонпром» переходит к финальной стадии испытаний ударного БПЛА собственного производства

Государственный концерн «Укроборонпром» переходит в финальную стадию испытаний украинского ударного беспилотника.

Об этом заявила пресс-секретарь «Укроборонпрома» Наталья Сад в эфире телемарафона.

– Мы переходим к этапу испытания под действием средств радиоэлектронной борьбы во исполнение поручения начальника Генерального штаба ВСУ. После того, как мы успешно опробуем беспилотник под действием РЭБ, мы надеемся, что сможем проверить его в боевом применении. Обещали до конца этого года - пытаемся обещания сдержаться, - отметила спикер.

Предполагается, что украинский беспилотник сможет нести боевую часть 75 кг и иметь дальность полета до 1000 км.

Напомним, менеджер «Укроборонпром» Олег Болдырев в начале ноября сообщил, что украинский беспилотник «нормально полетит» уже до конца этого года. Первые испытания «тяжелой машины» с 75 кг боевого заряда уже успешно проведены. И это не единственная разработка отечественного БПЛА.