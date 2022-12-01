В публикации Truth Social Трамп призвал отменить действие Конституции США

Экспрезидент США Дональд Трамп призвал отменить действие Конституции, чтобы аннулировать выборы 2020 года и восстановить его в должности, продолжая отрицание выборов и продвижение маргинальных теорий заговора.

Об этом сообщает CNN .

В своем сообщении в социальной сети Truth Social Трамп заявил о «массовом мошенничестве» на выборах президента.

«Вы отменяете результаты президентских выборов 2020 года и объявляете ПРАВИЛЬНОГО ПОБЕДИТЕЛЯ, у вас ЛИ НОВЫЕ ВЫБОРЫ? Массовое мошенничество такого типа и масштабов позволяет отменить действие всех правил, положений и статей, даже содержащихся в Конституции», – написал он.

Пост Трампа появился после публикации внутренних электронных писем в Twitter, якобы свидетельствующих об обсуждении в 2020 году публикации The New York Post найденного материала на ноутбуке Хантера Байдена. По утверждению газеты, Хантер Байден представил своего отца, тогда еще вице-президента, советника руководства украинской энергокомпании Burisma, в совет директоров которой входил младший Байден.

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс заявил в субботу, что слова Трампа являются «анафемой для души нашей нации и должны быть общеосужденными».

«Американская Конституция является священным документом, более 200 лет гарантирующим господство свободы и верховенства права в нашей великой стране. Конституция объединяет американский народ – независимо от партии – и избранные лидеры клянутся ее придерживаться. Это лучший памятник всем американцам, отдавшим жизнь, чтобы победить корыстных деспотов, которые злоупотребляли своей властью и попирали основные права», – подчеркнул Бейтс.

Сотрудники юридических, политических и коммуникационных команд Twitter обсуждали – и порой не соглашались – ограничивать ли статью согласно политике компании относительно материалов, полученных путем взлома. Дебаты прошли за несколько недель до выборов 2020 года, когда Джо Байден баллотировался против Трампа.

В прошлом месяце Трамп объявил о своей третьей кандидатуре на пост президента и до сих пор считается лидером Республиканской партии. Партийные лидеры надеялись, что бывший президент откажется от своей риторики отрицания выборов после неудачных результатов в промежуточных выборах.

Ранее в Белом доме, а также некоторые члены Республиканской партии подвергли критике бывшего президента Дональда Трампа за ужин со сторонником «превосходства белой расы» Ником Фуэнтесом и американским рэпером Канье Вестом (Ye), которого ранее обвинили в расистских и антисемитских заявлениях.