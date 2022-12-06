Канада поможет Украине оборудованием для разминирования

Канада направит в Украину оборудование для помощи в разминировании на сумму около $15 млн.

Об этом сообщает Sky News.

Канада предоставит саперные костюмы для защиты украинских саперов, а также финансирование для современных систем разминирования с дистанционным управлением для очистки больших территорий, таких как сельскохозяйственные угодья.

Оборудование поможет выявлять и обезвреживать наземные мины, неразорвавшиеся боеприпасы и другие взрывоопасные последствия войны.

Напомним, правительство Канады 29 ноября завершило выпуск пятилетних облигаций «Суверенитета Украины» (Ukraine Sovereignty Bonds) в размере $500 миллионов. Их раскупили уже 30 ноября.