Венгрия заблокировала выделение Украине 18 миллиардов евро финпомощи в 2023 году

Министр финансов Венгрии Михай Варга высказался против принятия Европейским советом поправок по выделению Украине 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи в 2023 году.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина.

- Венгрия против поправки в финансовое законодательство, – сказал он.

В частности, страна-член ЕС выступила против поправки в многолетнее финансовое законодательство, которое должно быть принято единогласно.

В то же время министры стран-членов ЕС проголосовали квалифицированным большинством за макрофинансовую помощь плюс (MFA+) и поправку в финансовый регламент.

- К сожалению, мы не смогли принять пакет в целом. Однако это не охладит наши амбиции начать выделять нашу помощь Украине с начала января. Я прошу Комитет по экономике и финансам найти альтернативное решение. Это значит, что мы должны найти решение, которое поддержат все государства. Мы найдем решение, чтобы поддержать Украину, – прокомментировал председательствующий на заседании министр финансов Чехии Збигнев Станюра.

Как известно, ранее Европарламент осудил умышленные и систематические усилия нынешнего венгерского правительства по подрыву европейских ценностей. В итоге было принято решение, что Венгрия больше не может считаться полноценной демократией.

После этого Европейская комиссия рекомендовала не выделять Венгрии 65% средств по трем программам из ключевого фонда ЕС.