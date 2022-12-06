Мобилизация «аукнется» рф оттоком умов, люди бегут от войны и жизни при путинском режиме, – Блинкен

Массовая мобилизация не только вскрывает неспособность армии рф качественно обучить набранных военнослужащих для войны против Украины, но эта инициатива Кремля «аукнется» стране позднее, когда даст эффект «отток мозгов», бежавших от войны и жизни при путинском режиме.

Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции The Wall Street Journal CEO Summit.

Когда Блинкену задали вопрос, есть ли план, как противодействовать армии рф, которую будут пополнять новыми волнами мобилизации, он уточнил сначала, что в этой теме не эксперт, и вопрос лучше задавать главе Минобороны США Ллойду Остину или топ-генералу американской армии Марку Милли.

Но, сказал он, «мы уже видели прошлую мобилизацию» в рф. Да, отметил он, пока не все из этих заявленных 300 000 россиян «полностью мобилизованы» – «вероятно, около трети».

- Но что происходит, когда едва обученных, бедно экипированных и не «утепленных» военных бросают в рубку? Это ужасно. Они, грубо говоря, не самые эффективные подразделения, – подчеркнул глава Госдепа.

Даже если Кремль мобилизовал уже «с половину» указанного выше количества людей, говорит Блинкен, «есть и другая сторона этой истории».

- С 24 февраля более миллиона россиян выехали из страны, некоторые – чтобы избежать потенциальной мобилизации, другие – потому что просто не хотели жить в этом всем. Это ужасно для будущего России, – сказал госсекретарь, объяснив, что беглецы – «одни из самых образованных и активных членов общества, особенно для экономики страны».

И эти люди, добавил Блинкен, «ушли».

- Это будет разрушительно для России, – спрогнозировал он.

Напомним, по словам главы ГУР КИрилла Буданова, в россии мероприятия по мобилизации населения на войну против Украны не прекращались, но масштабная волна начнется ориентировочно через месяц.