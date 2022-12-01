В Раде недовольны результатами работы БЭБ и предлагают создать следственную комиссию

Трое руководителей финансового комитета Верховной Рады – Даниил Гетманцев, Ярослав Железняк и Ольга Василевская-Смаглюк – предложили парламенту создать временную следственную комиссию для оценки эффективности Бюро экономической безопасности.

Соответствующий проект постановления №8264 они зарегистрировали во вторник, 6 декабря, передает Liga.net.

Целью создания ВСК должна стать проверка и оценка эффективности деятельности созданного год назад органа, а также расследование фактов возможного бездействия и нарушения законодательства его должностными лицами.

Депутаты уже давно выражают недовольство работой БЭБ.

В октябре руководителя бюро Вадима Мельника вызвали для отчета перед депутатами. Слушая отчет, Гетманцев заявил о провале реформы налоговой милиции с созданием БЭБ.

По его словам, Бюро провалилось в основных вопросах, которыми занималась налоговая милиция, и не состоялось как аналитический орган, которым его создавали.

БЭБ не считает себя неэффективным. На следующий день после отчета Мельника пресс-служба заявила, что следствием работы Бюро стал арест активов физических лиц и компаний из России и Беларуси на сумму 44 млрд грн.

Как известно, 12 мая 2021 года Кабинет министров Украины создал Бюро экономической безопасности (БЭБ) . Новый орган получит полномочия СБУ и налоговую милицию в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Возглавил БЭБ руководитель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

Осенью 2021 года Бюро начало работать.