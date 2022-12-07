Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в НАТО

Вчера, 5 декабря, правительство Финляндии внесло в парламент предложение о вступлении Финляндии в НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба финского МИД, информирует УНН.

«Финляндия может присоединиться к Североатлантическому договору и стать членом НАТО, когда все страны-члены НАТО ратифицируют присоединение Финляндии. В настоящее время 28 из 30 стран-членов НАТО ратифицировали присоединение Финляндии», - говорится в сообщении.

Венгрия и Турция являются единственными государствами НАТО, еще не одобрившими заявки Хельсинки на вступление.

Законодательно, парламент может рассмотреть предложение правительства до того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протокол о вступлении Финляндии.

«После того как парламент рассмотрит предложение, президент республики примет решение о вступлении Финляндии в НАТО. Однако документ о присоединении Финляндии может быть передан на хранение правительства Соединенных Штатов в качестве депозитария, и Финляндия может стать членом НАТО только после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют Протокол о присоединении Финляндии, а Генеральный секретарь НАТО пригласит Финляндию присоединиться к Альянсу», - добавили. в ведомстве.

Как известно, Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Это решение было вызвано полномасштабной войной России против Украины, которая началась 24 февраля. Турция, давний член Североатлантического союза, выразила возражение против их заявок на членство, критикуя страны за поддержку «террористических групп». После углубленных переговоров между странами Турция заявила, что на саммите в Мадриде поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО.

29 июня лидеры НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Североатлантическому союзу.

Процесс ратификации Швеции и Финляндии, как новых членов НАТО, официально запустили 5 июля.