«Это моя работа»: Верещук прокомментировала решение российского суда о ее заочном аресте

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук прокомментировала решение лефортовского суда москвы, который 6 декабря заочно арестовал вице-премьер-министра.

Свой комментарий Верещук проиллюстрировала в соцсетях фото, на котором она смеется.

«СМИ написали, что россияне заочно арестовали и объявили меня в розыск за «посягательство на территориальную целостность россии». Все меня об этом спрашивают. Ну, что я могу сказать? Это моя работа» , – написала она.