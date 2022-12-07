Парламент Беларуси в первом чтении поддержал введение смертной казни за госизмену для чиновников и военных

Парламент Беларуси принял в первом чтении законопроект «Об изменении кодексов в вопросах уголовной ответственности». В нем, в частности, предлагается ввести смертную казнь за измену государству, совершенную чиновником или военнослужащим.

Эта поправка была принята большинством голосов, сообщает Белорусская служба «Радио Свобода».

Депутаты также внесли изменения в статью «Диверсия» Уголовного кодекса Беларуси. Вместо «причинение ущерба экономической безопасности и обороноспособности» целью преступления теперь будет считаться причинение ущерба экономической и (или) военной безопасности.

Статья дополнена примечанием об освобождении лица от уголовной ответственности за подготовительные действия к диверсии в случае ее предотвращения.

Кроме того, вводится статья об ответственности за распространение заведомо ложных сведений, порочащих белорусскую армию и силовые структуры.

Беларусь единственная страна в Европе, где не отменена смертная казнь. С 1990-х годов в стране были приведены в исполнение свыше 400 смертныых приговоров.

В мае прошлого года Александр Лукашенко подписал закон, допускающий меру наказания в виде смертной казни за покушение на совершение терактов. Обвинение сторонников оппозиции в Беларуси в террористической деятельности - стандартная практика.