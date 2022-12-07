Пентагон и Госдеп заявили, что Украина собственными силами нанесла удар по российским аэродромам

США не стремятся помешать Украине в развитии собственных возможностей производства оружия, которое потенциально может быть нацелено на территорию россии.

Об этом заявил глава американского Министерства обороны Ллойд Остин, сообщает "Интерфакс-Украина".

– Мы не работаем над тем, чтобы помешать Украине развивать свои собственные возможности, – сказал Остин.

В свою очередь заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что "никто не взял на себя ответственность" за удары беспилотников, добавив, что "украинский народ невероятно изобретательный; они делают свои собственные беспилотники, воздушные и морские, которые невероятно эффективны".

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США "не поощряли и не разрешали украинцам наносить удары внутри россии".