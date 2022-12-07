Террористы прислали подозрительные свертки уже в 31 посольство и консульство Украины – Кулеба рассказал подробности

Угрозы украинским дипломатам продолжают поступать. Уже неделю украинские посольства и консульства функционируют в режиме усиленных мер безопасности.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

За последние двое суток подозрительные пакеты поступили в посольства в Италии, Польше, Португалии, Румынии и Дании, а также консульства в Гданьске. В общей сложности уже 31 случай в 15 странах: Австрия (1), Ватикан (1), Дания (1), Испания (5), Италия (4), Казахстан (1), Нидерланды (1), Польша (6), Португалия (1). 2), Румыния (2), США (1), Венгрия (2), Франция (1), Хорватия (1), Чехия (2).

“На всех конвертах отмечается один и тот же адрес отправителя: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen. Обычно отправка проходила из почтовых отделений, которые не были оборудованы системами видеонаблюдения. Злоумышленники также принимали меры, чтобы не оставить на свертках следов своих ДНК. Это, в частности, указывает на профессиональный уровень реализации этой акции”, - рассказал Кулеба.

По его словам, кампания террора против украинских дипломатов – беспрецедентна по своим масштабам не только в контексте Украины, но и на мировом уровне.