Две компании Трампа, снова собравшегося в президенты, признали виновными в мошенничестве

Две компании экс-президента США Дональда Трампа, входящие в Trump Organization, признаны виновными в создании мошеннической схемы, позволяющей им избегать налогов в течение 13 лет.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

Это впервые, когда компаниям Трампа, заявившего в ноябре о намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году, предъявлены уголовные обвинения. Суды в нью-йоркском Манхеттене утвердили обвинения по всем 17 пунктам, предъявленным Trump Corp. и Trump Payroll Corp., включая налоговое мошенничество, сговор и фальсификацию финансовых документов.

Бывший главный финансовый директор Trump Organization Аллен Вайссельберг в августе этого года признал свою вину и дал показания против двух компаний в надежде на более мягкий приговор. Аллен проработал на Трампа почти 50 лет и по-прежнему считается старшим советником Trump Organization.

Самому Трампу и членам его семьи обвинения не были предъявлены, хотя имя бывшего президента прокурор неоднократно упоминал во время судебного процесса. В заключительной речи прокурор заявил, что Трамп "совершенно точно знал о происходящем и явно санкционировал налоговое мошенничество".

– Все эти рассказы о том, что Дональд Трамп пребывал в блаженном неведении – просто неправда, – сказал прокурор.

Сам Трамп заявил, что считает несправедливым преследовать компании за действия скомпрометировавшего себя бывшего CЕO. Двум компаниям придется выплатить штраф в размере $1,6 млн.