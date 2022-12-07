Журнал Time признал Зеленского человеком года – также отметили дух украинского народа

Журнал Time назвал человеком года Президента Украины Владимира Зеленского и украинский дух.

Об этом сообщает Ukraine NOW.

Вместе с Президентом Украины в шорт-листе также были лидер КНР Си Цзиньпин, глава SpaceX, Tesla и Twitter Илон Маск, Верховный суд США, протестующие в Иране, несколько американских политиков, защитников контроля за оружием в США и бывшая жена Джеффа Безоса МакКензи Скотт.

«Человек года» – конкурс выдающихся личностей, групп, идей или объектов, которые ежегодно, начиная с 1927 года, публикует на своей обложке американский журнал Time. «Человек года» определяется редакционным руководством журнала в соответствии с положительным, а порой и негативным влиянием на новости и на жизнь человечества со стороны отдельной личности в течение года.