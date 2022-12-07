«Там, где украинский флаг – там мир и благополучие!»: Замазеева рассказала, как в освобожденной Снигиревке отметили День местного самоуправления

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила, что в среду, 7 декабря, в День местного самоуправления, вместе с главой Снигиревской городской военной администрации Иваном Кухтой, депутатами Николаевского областного совета, руководителями ТГ и общественностью над освобожденной Снигиревкой торжественно подняли флаг.

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Не случайно выбрали именно Снигиревку. Это как региональный символ несокрушимости нашего региона! 8 месяцев жители Снигиревки страдали от варварских действий российских оккупантов. Но все это время они сохраняли веру и ждали… Первое, что сделали орки, когда захватили Снигиревку – сняли наш флаг и повесили свою тряпку. Убегая из города, они просто снесли флагштоки на площади, но мы их восстановили и подняли наш символ несокрушимости!» – рассказала Замзеева.

Также председатель облсовета сообщила, что участвовавших в освобождении Снигиревки, сел и поселков вокруг отметили наградами. Отдельно отличиями Николаевского областного совета «Крест Святого Николая» наградили представителей местного самоуправления – глав ОТГ, которые доказали, что в любых условиях останутся с общиной и будут заботиться о людях.

«С первых дней вторжения россии они оставались на местах, обеспечивали жизнедеятельность людей, когда-то выразивших им свое доверие. Рискуя своей жизнью и свободой, держали строй в своих общинах. Неоднократно, общаясь с представителями международного сообщества в Конгрессе Местных и региональных Властей Совета Европы, слышала слова восторга с их стороны местным самоуправлением в Украине – теми людьми, которые уже почти год доказывают, что они образец самоотверженности служению людям! Именно представители местного самоуправления находятся ближе всего к людям, лучше знают их проблемы и готовы сделать все, чтобы их решить. Похищение депутатов, глав общин и уничтожение здания Николаевского областного совета российскими террористами не сломили нас!» – пишет Замазеева.