«Там, где украинский флаг – там мир и благополучие!»: Замазеева рассказала, как в освобожденной Снигиревке отметили День местного самоуправления

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила, что в среду, 7 декабря, в День местного самоуправления, вместе с главой Снигиревской городской военной администрации Иваном Кухтой, депутатами Николаевского областного совета, руководителями ТГ и общественностью над освобожденной Снигиревкой торжественно подняли флаг.
Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.
«Не случайно выбрали именно Снигиревку. Это как региональный символ несокрушимости нашего региона! 8 месяцев жители Снигиревки страдали от варварских действий российских оккупантов. Но все это время они сохраняли веру и ждали… Первое, что сделали орки, когда захватили Снигиревку – сняли наш флаг и повесили свою тряпку. Убегая из города, они просто снесли флагштоки на площади, но мы их восстановили и подняли наш символ несокрушимости!» – рассказала Замзеева.
Также председатель облсовета сообщила, что участвовавших в освобождении Снигиревки, сел и поселков вокруг отметили наградами. Отдельно отличиями Николаевского областного совета «Крест Святого Николая» наградили представителей местного самоуправления – глав ОТГ, которые доказали, что в любых условиях останутся с общиной и будут заботиться о людях.
«С первых дней вторжения россии они оставались на местах, обеспечивали жизнедеятельность людей, когда-то выразивших им свое доверие. Рискуя своей жизнью и свободой, держали строй в своих общинах. Неоднократно, общаясь с представителями международного сообщества в Конгрессе Местных и региональных Властей Совета Европы, слышала слова восторга с их стороны местным самоуправлением в Украине – теми людьми, которые уже почти год доказывают, что они образец самоотверженности служению людям! Именно представители местного самоуправления находятся ближе всего к людям, лучше знают их проблемы и готовы сделать все, чтобы их решить. Похищение депутатов, глав общин и уничтожение здания Николаевского областного совета российскими террористами не сломили нас!» – пишет Замазеева.
«Вот и сейчас, в Снигиревке, мы видим очередное тому подтверждение. Наш коллега, депутат Николаевского областного совета Иван Кухта, взял на себя ответственность и возглавил Снигиревскую городскую военную администрацию. Теперь у него много вызовов, но уверена, он с ними всеми справится. А мы все помогаем. Сейчас благодаря работникам коммунальных служб в Снигиревке понемногу появляется свет и вода. Продолжаются работы по обустройству разрушенных участков автомобильной дороги. Восстановлен один из мостов через магистральный канал. Возобновляется работа Пенсионного фонда, снигуровчане начали получать пенсии. Заработал местный гуманитарный штаб. Горжусь большой командой органов местного самоуправления Николаевщины! И пусть все в мире знают, что наше Знамя, несомненно, взовьется над всей суверенной территорией Украины! Наши ВСУ приближают этот момент ежедневно, а мы как представители местного самоуправления сделаем все необходимое для скорейшего восстановления жизнедеятельности Николаевщины!» – резюмировала председатель облсовета.