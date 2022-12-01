Федоров пообещал создание флота морских дронов уже в декабре

Первые беспилотники войдут в состав флота морских дронов Украины в этом месяце.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров 7 декабря в Telegram.

«О результатах их работы в скором времени узнаете по новостям и расстроенным лицам российских пропагандистов», – добавил он.

Федоров также рассказал, что за семь месяцев работы платформы United24 граждане 110 стран пожертвовали более $237 миллионов.