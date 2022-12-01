Федоров пообещал создание флота морских дронов уже в декабре

Первые беспилотники войдут в состав флота морских дронов Украины в этом месяце.
Об этом заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров 7 декабря в Telegram.
«О результатах их работы в скором времени узнаете по новостям и расстроенным лицам российских пропагандистов», – добавил он.
Федоров также рассказал, что за семь месяцев работы платформы United24 граждане 110 стран пожертвовали более $237 миллионов.
«Не останавливаемся. Будем масштабировать платформу и помощь Украине. В дальнейшем больше мощных проектов, международного сотрудничества и топовых амбассадоров. Продолжаем создавать государственный фандрайзинг. Еженедельные публичные отчеты, тысячи приобретенных необходимых аппаратов для медиков и оборудования для военных», – написал министр.
Напомним, Зеленский 11 ноября объявил сбор на морские дроны, чтобы защитить Украину от российских кораблей.