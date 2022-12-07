Одесского бизнесмена Кауфмана, задержанного НАБУ, арестовали с залогом 129 миллионов

Известный одесский бизнесмен-соорганизатор преступной группы арестован с залогом в 129 миллионов гривен.

Об этом сообщили в НАБУ.

Как пишет Думская, арестован Борис Кауфман.

Напомним, на этой неделе НАБУ и САП разоблачили преступную организацию в Одессе, троим лицам сообщили о подозрении, в том числе бизнесменам Борису Кауфману и Александру Грановскому.

Их подозревают во взятии под контроль экономической жизни Одессы, подкупе чиновников городского совета, влиянии на застройщиков, закупке на средства местного бюджета, деятельности коммунальных предприятий.