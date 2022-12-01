Соратник Путина захватил земли трех украинских агрохолдингов, в том числе Нибулона

российская фирма Агрокомплекс имени Ткачева захватила более 160 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения на территориях Украины, которые россия оккупировала после 24 февраля 2022 года.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Лигабизнесинформ.

Больше всего пострадал агрохолдинг Агротон, земли которого расположены в Луганской области. У него в пользу российской компании отобрали около 100 тысяч гектаров земли. Также Агрокомплекс захватил примерно 40 тысяч гектаров земли холдинга HarvEast и еще 20 тысяч гектаров Нибулона.

Основным акционером российского Агрокомплекса им. Ткачева является бывший министр сельского хозяйства россии Александр Ткачев. Компания носит имя его отца Николая. Основной бизнес семьи Ткачева находится в Краснодарском крае рф, но в июне 2022 года он также приобрел активы крымского агрохолдинга "Дружба народов", который до 2017 года принадлежал украинскому холдингу "МХП".

WSJ называет Ткачева членом российской бизнес-политической элиты, близким соратником владимира путина. Как губернатор Краснодарского края, в свое время Ткачев активно участвовал в подготовке россии к проведению зимней Олимпиады 2014 года. После этого его перевели на работу в москву, где он до 2018 года занимал должность министра сельского хозяйства. Он был одним из первых, кто выразил поддержку российскому оккупационному руководству Крыма в 2014 году.