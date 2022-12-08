Стали известны детали неудачной попытки переворота в Германии – мятежники планировали захватить Бундестаг

Государственный переворот, который готовили члены террористической группировки в Германии, имел целью привести к власти члена бывшей немецкой королевской семьи и его приспешников.

О ставших известных следователям планах рассказал генеральный прокурор ФРГ Петер Франк, сообщает Укринформ.

По имеющимся данным, "группировка была сформирована в конце ноября 2021 года под руководством подозреваемого, принца Генриха XIII", сказал Франк.

По его словам, группировка создала определенный «совет», который должен был выполнять в будущем роль «правительства». Так что отдельные персоны планировали стать «министрами». В частности, на роль министра юстиции планировалась экс-депутат Бундестага от праворадикальной партии «Альтернатива для Германии». Кроме того, некоторые военные, входившие в группировку, должны были построить «новую немецкую армию», в эту составляющую входили некоторые служащие Бундесвера.

Группировка поставила своей целью разрушить нынешний государственный демократический строй в ФРГ с помощью насильственных методов и оружия и сформировать новую структуру государства. В частности, некоторые члены террористической группировки рассматривали возможность вооруженного захвата Бундестага, отметил генпрокурор.

Участники группировки руководствовались разнообразными теориями заговоров, идеологией группировки «Граждане Рейха», добавил Франк.

Он проинформировал, что в течение дня было обыскано около 150 объектов в 11 федеральных землях, было собрано множество доказательств. Арестованные, речь идет о 25 людях, сегодня и завтра будут допрошены. Среди них принц Генрих XIII.

Сообщалось, что среди арестованных есть гражданка россии. В масштабном рейде, который проходил утром 7 декабря, было задействовано около 3 тысяч правоохранителей.