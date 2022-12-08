Папа Римский сравнил российскую войну против Украины со спецоперацией нацистов

Папа Римский Франциск сравнил развязанную рф войну против Украины с «операцией Рейнгард» - уничтожением нацистами польских евреев во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает Укринформ.

– В понедельник Центр католическо-еврейских отношений Люблинского католического университета чтил память годовщины «операции Рейнгард». Во время Второй мировой войны это привело к уничтожению почти двух миллионов человек, преимущественно еврейского происхождения. Пусть же воспоминание об этих ужасных событиях пробудит у нас всех стремления и поступки в пользу мира. История повторяется. Сейчас видим, что происходит в Украине. Молимся о мире, – сказал понтифик.

Операция Рейнгард или Рейнгардт — кодовое название государственной программы Третьего рейха по систематическому уничтожению евреев и цыган. Во время «операции Рейнгард» с июля 1942 по октябрь 1943 в трех лагерях смерти (Белжец, Собибор и Треблинка) были убиты более двух миллионов евреев и около 50 тысяч цыган.