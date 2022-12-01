Суд на год отстранил мэра Чернигова, использовавшего служебные возможности, чтобы вывезти Tesla за границу

Яворовский районный суд 7 декабря по протоколу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) о конфликте интересов на год отстранил от должности мэра Чернигова Владислава Атрошенко.

Об этом сообщили в Нацагентстве.

Суд принял решение о том, что чиновник действовал в условиях реального конфликта интересов. В августе 2022 года Атрошенко поручил своему водителю вывезти автомобиль жены Tesla Model X за границу. Чиновник действовал в условиях конфликта интересов, ведь водитель обеспечивает транспортное обслуживание городского головы исключительно в рамках выполнения должностных обязанностей.

В сентябре НАПК составило протокол о конфликте интересов у Черниговского городского головы. Суд постановил признать мэра Чернигова виновным в административном правонарушении, предусмотренном частями 1 и 2 статьи 172-7 КУоАП, и наложить на него штраф в размере 6800 гривен. Кроме того, теперь чиновник на год лишен права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления.

Напомним, что в августе пограничники не пропустили Атрошенко в Польшу.