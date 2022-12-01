Еврокомиссия подготовила девятый пакет санкций против рф, в него включат 200 высокопоставленных чиновников

Еврокомиссия подготовила девятый пакет санкций против россии за развязанную ею войну и предлагает странам-членам утвердить его.

Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает "Европейская правда".

Во-первых, в санкционный список предлагают добавить около 200 физических лиц и компаний, среди которых военные, представители оборонпрома, члены госдумы и совета федерации, министры, губернаторы и политики. Урсула фон дер Ляен отметила, что речь идет в том числе о лицах, которых можно считать ответственными за целенаправленные удары по гражданским целям, вывоз украинских детей в рф, вывоз присвоенной сельскохозяйственной продукции с оккупированных территорий.

Во-вторых, Еврокомиссия предлагает санкции против еще трех российских банков – включая полный запрет транзакций российского банка развития регионов.

В-третьих, предлагают дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения – включая определенные химические компоненты, нервно-паралитические вещества, электронику и программное обеспечение, которые могут быть использованы в военных целях.

В-четвертых, Еврокомиссия подготовила меры по усложнению россии доступа к беспилотникам.

- Мы предлагаем запретить прямой экспорт в россию моторов для дронов, как и экспорт в третьи страны, такие как Иран, которые могут поставлять дроны в рф, - отметила фон дер Ляен.

Также пакет предусматривает блокировку еще четырех российских телеканалов в эфире и на всех платформах. Вдобавок, Еврокомиссия предлагает дополнительные ограничения против энергетического и горнодобывающего сектора, включая запрет инвестиций в новые добывающие мощности в россии.