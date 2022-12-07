В Новом Буге на трассе Н-11 гололед, водителей просят быть осторожными

Ухудшение погодных условий и снижение температуры привели к гололедице на автодороге Н-11 «Днепр - Николаев», в пределах Нового Буга.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

Водителей призывают быть максимально внимательными и осторожными на дорогах:

- соблюдайте безопасную дистанцию между транспортными средствами.

- выбирайте безопасную скорость;

- при необходимости включайте габаритные огни или противотуманные фонари;

– старайтесь избегать рискованных маневров на дороге.

Также советуют воздержаться от путешествий и переездов на дальние расстояния.