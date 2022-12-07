Верховный суд Франции подтвердил, что рф должна Украине $1,5 миллиарда за активы Ощадбанка в Крыму

Верховный суд Франции подтвердил, что рф должна выплатить Украине 1,5 миллиарда долларов за активы Ощадбанка в Крыму.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

- Есть сегодня очень важный результат во Франции. Верховный суд Франции оставил в силе решение о взыскании в пользу украинского Ощадбанка с государства-агрессора. Сумма с начисленными процентами – почти 1,5 миллиарда долларов.

– Этот судебный процесс тянулся еще с 2015 года. Более шести лет борьбы, десятки тысяч страниц юридических документов, много надежд и не меньше скепсиса, который некоторые выражали... Но есть эта победа для Украины. россия будет отвечать за все украденные активы украинского государства и компаний. Это первая победа государственной компании в судах против россии относительно захваченного в Крыму, и я благодарю каждого и каждую, кто обеспечил этот результат, - сказал Зеленский.