Комитет Сената США по международным отношениям признал действия рф против Украины геноцидом

Комитет Сената США по международным отношениям принял резолюцию о признании действий россии против Украины геноцидом.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Резолюция осуждает россию за «совершение актов геноцида против народа Украины» и призывает США и их союзников из НАТО и Евросоюза поддержать правительство Украины для предотвращения дальнейших. Также комитет поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования в отношении российских лидеров, политиков и военных и призывает президента США Джо Байдена применить глобальные санкции в отношении причастных к геноциду.

«Преступления, совершаемые против украинского народа во время незаконной и ничем не спровоцированной войны Путина, противоречат бесчисленным международным конвенциям и могут быть охарактеризованы только как геноцид. Украинский народ продемонстрировал свою решимость и способность отражать продолжающиеся атаки, но невиновные будут продолжать гибнуть, пока Россия не поймет последствия своих гнусных действий», — заявил один из авторов закона, сенатор от штата Мэриленд, демократ Бен Кардин.

Ранее Госдепартамент США присвоил ЧВК «Вагнера» статус «организации, вызывающей особую озабоченность». Согласно заявлению госсекретаря Энтони Блинкена, это ответ на деятельность боевиков в Центральноафриканской Республике. Непосредственно россия была включена в список стран, вызывающих особую обеспокоенность, за участие в особо серьезных нарушениях свободы вероисповедания или их допущение.