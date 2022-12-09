Президент Перу попытался узурпировать власть, но его задержали и объявили импичмент

Депутаты конгресса (парламента Перу) объявили импичмент президенту страны Педро Кастильо, ранее объявившему о роспуске парламента.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В соответствии с конституцией страны полномочия главы государства возложены на вице-президента Дину Болуарте. Кризис власти разразился в Перу, когда Кастильо объявил о роспуске конгресса и введении в стране режима чрезвычайного положения после того, как парламентарии в третий раз вынесли на рассмотрение отстранение президента страны от власти из-за коррупции.

- Конгресс безосновательно обвинил президента в совершении преступлений, подорвав таким образом основы правового государства… Мы приняли решение учредить чрезвычайный кабинет министров, временно распустить конгресс, провести реорганизацию правовой системы в стране и ввести на всей ее территории комендантский час, - сказал Кастильо в обращении к народу.

Кроме того, он призвал как можно быстрее провести выборы, чтобы определить новый состав парламента и в девятимесячный срок разработать новую конституцию.

После этих решений президента ряд знаковых политических фигур Перу заявили о незаконности таких мер, отметив, что страна оказалась на грани государственного переворота. Кроме того, в знак протеста против решений президента об отставках объявили глава МИД, министр экономики, министр юстиции, министр культуры, а также постпред Перу при ООН.

Как сообщает "Корреспондент", генеральный прокурор Перу Даниэль Сориа объявил об открытии уголовного расследования в отношении Педро Кастильо. Президент Перу был задержан по обвинению в попытке госпереворота.