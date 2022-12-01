США и рф обменяли известных заключенных – звезду баскетбола на оружейного барона

Баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер, осужденную в рф за перевозку наркотиков, обменяли на российского криминального торговца оружием Виктора Бута.

Об этом сообщает “Настоящее время”.

мид рф подтверждает, что в аэропорту Абу-Даби успешно завершился обмен россиянина Бута на американку Грайнер. В Белом доме сообщили, что президент США Байден на фоне новостей об освобождении Грайнер выступит с экстренным обращением.

Еще одного американца – Пола Уилана, осужденного в рф по обвинению в шпионаже – в процедуру обмена не включили. Обсуждение вопроса о его обмене, по словам адвоката, продолжается.

17 февраля Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево по прилете из Нью-Йорка. В багаже спортсменки обнаружили, по данным следствия, картриджи с гашишным маслом для электронных сигарет. Это вещество запрещено к обороту в россии, но легально в некоторых штатах США. Грайнер является звездой мирового женского баскетбола и олимпийской чемпионкой. В итоге Грайнер приговорили к 9 годам тюрьмы.

россия и США обсуждали обмен Грайнер и другого американца, Пола Уилана, на россиян, находящихся в заключении в США. Вашингтон предлагал к обмену россиянина Виктора Бута, приговоренного к 25 годам тюрьмы за попытку продать оружие колумбийским повстанцам. Бут известен также как “продавец смерти”. Он стал прототипом персонажа Николаса Кейджа в фильме «Оружейный барон».