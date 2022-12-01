Турция собирается перехватить инициативу в экспорте газа в ЕС – ей поможет Туркменистан

Турция, Азербайджан и Туркменистан на следующей неделе проведут встречу на уровне президентов, на которой будет обсуждаться возможность экспорта туркменского газа в Европу.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет Лига.net.

Идея состоит в том, чтобы транспортировать газ через Каспийское море на танкерах в Азербайджан, а оттуда – по трубопроводу в Турцию и дальше в Европу.

Говорить о сроках реализации такого плана пока рано, но Турция очень хочет использовать свое стратегическое расположение для того, чтобы стать ключевым маршрутом транзита газа в Европу. Для этого она планирует удвоить мощность трансанатолийского газопровода (TANAP) до 32 млрд куб.м. Азербайджан уже экспортирует газ в Европу, в то время как огромные ресурсы Туркменистана в основном остаются неиспользованными.

По данным статистического обзора BP, треть добываемого в Туркменистане газа экспортируется в Китай. Остальные идет на внутренние нужды или к россии. До 2006 года Украина тоже импортировала газ по прямым контрактам из Туркменистана, пока такие поставки не заблокировала россия. Доказанные запасы туркменского газа составляют 13,6 трлн. кубометров на конец 2020 года. Это примерно треть российских запасов.

Переговоры президентов Реджепа Тайипа Эрдогана, Ильхама Алиева и Сердара Бердымухамедова пройдут на каспийском курорте Аваза 14 декабря.