В Николаеве избрали нового главу апелляционного суда

Игорь Ливинский В Николаевском апелляционном суде 9 декабря состоялось общее собрание судей по избранию на административную должность председателя суда.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Согласно требованиям действующего законодательства, путем тайного голосования на должность председателя Николаевского апелляционного суда сроком на три года избран Ливинский Игорь Владимирович», – говорится в сообщении.

Как известно, с 2017 года апелляционный суд возглавлял Николай Миняйло. В феврале этого года стало известно, что Миняйло собрался в отставку.

Игорь Ливинский ранее являлся заместителем главы Николаевского апелляционного суда.