Премьер-министр Индии Моди отказался от традиционной встречи с путиным из-за его ядерной риторики, – Bloomberg

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от традиционной ежегодной встречи с российским диктатором владимиром путиным из-за ядерных угроз Кремля Украине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам осведомленных источников, Моди решил не проводить ежегодный личный саммит с путиным после того, как российский диктатор пригрозил применить ядерное оружие в войне против Украины.

Как отмечается, отношения между Индией и россией остаются крепкими, но трубить о дружбе на этом этапе может быть невыгодно для Моди, сказал высокопоставленный чиновник, попросивший не называть его имени из-за деликатности вопроса.

Это будет второй случай с 2000 года, когда лидеры Индии и россии не проведут ежегодную личную встречу. Традицию установили с тех пор, когда отношения между странами были сведены в ранг стратегического партнерства.

Саммит, обычно проводимый в декабре, был отменен лишь один раз – в 2020 году, в разгар пандемии.

Отмену саммита подтвердил представитель путина Дмитрий Песков.

Сообщается, что решение Индии об отмене встречи в декабре стало очевидным на состоявшемся в сентябре в Узбекистане региональном саммите. Тогда, как известно, Нарендра Моди заявил президенту россии владимиру путину, что сейчас не время для войны, поскольку нужно решать мировые проблемы с продовольствием, удобрениями и топливом.