Диктатор путин заявил, что войну против Украины надо было начинать раньше

Президент рф владимир путин заявил, что россии необходимо было раньше начинать войну против Украины, но Кремль якобы ждал выполнения «Минских соглашений».

Об этом он заявил на пресс-конференции в Бишкеке, где проходит саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

- Россия должна была раньше начинать «операцию» в Украине, но рассчитывала договориться в рамках «Минских соглашений», - заявил Путин.

Российский диктатор также заявил, что разочарован поведением руководства Германии.

- Это разочаровывает. Я всегда исходил, что руководство Германии ведет себя с нами искренне. Конечно, оно находилось на стороне Украины, поддерживало Украину. Но все же мне казалось, что руководство Германии всегда искренне стремилось к урегулированию (войны в Украине – ред.) на принципах, о которых мы договорились, в том числе и в рамках Минского процесса. Оказывается, мы все правильно сделали с точки зрения начала «СВО», ведь соглашения никто не собирался исполнять, - добавил он.

- Оказывается, все эти Минские соглашения никто не планировал выполнять... Они нам врали и смысл заключался только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям. Ну, мы видим это. Видимо, мы поздно сориентировались. Возможно раньше это (войну - ред.) надо было начинать, - резюмировал российский диктатор.

Как известно, накануне экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что подписанные в 2014 году Минские соглашения дали Украине «драгоценное время», чтобы стать сильнее - результаты этого, по ее словам, можно наблюдать сейчас. Она подчеркнула, что Украина 2014-2015 годов - это не сегодняшняя Украина.