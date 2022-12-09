В «Укрэнерго» заявили, что Украина с 11 октября не экспортирует электроэнергию

Украина не экспортирует электроэнергию в Европу с 11 октября. Все заявления по этой теме являются либо фейками, либо сознательными манипуляциями или непониманием физической природы движения электроэнергии.

Об этом заявил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

– Украинская энергосистема является частью европейской энергосети. Когда энергосистемы соединены между собой так, как украинская, молдавская, румынская, венгерская, словацкая и польская, между ними существуют технические перетоки. Это природное явление, обусловленное законами физики. Как правило, технические перетоки незначительны. Но всегда почасовой баланс близок к нулю: сколько перетока идет за границу, столько же сразу же возвращается в Украину. Эти величины могут быть больше, когда есть так называемые, кольцевые перетоки, - пояснил Кудрицкий.

В качестве примера он привел обширную восстановительную генерацию на юге Румынии.

– А связи между югом и севером там слабы. И чтобы весь произведенный объем попал к потребителю, электроэнергии приходится, с точки зрения физики, путешествовать по кольцевому пути – через Молдову, Украину, Венгрию, вплоть до севера Румынии. Так бывает не всегда, это пример маршрута, по которому движется электроэнергия в объединенной европейской энергосистеме, частью которой является Украина. То есть Украина из-за этих перетоков ничего соседям не отдает, в украинской энергосистеме электроэнергии меньше не становится, но возможность технических перетоков делает энергосистему более устойчивой. Вся электроэнергия, генерируемая украинскими электростанциями, остается в Украине и потребляется украинскими потребителями, – добавил Кудрицкий.