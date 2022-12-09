Депутат Николаевского облсовета Игнатенко получил награду Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил орденом «За заслуги» III степени депутата Николаевского облсовета Евгения Игнатенко.

Соответствующий указ №847/2022 опубликован на сайте Главы государства.

Сам Игнатенко на своей странице в Facebook прокомментировал полученную награду.

«Получил орден «За заслуги» III степени. Странные ощущения... Одна из мыслей – лучше бы повод для награды был другой. Пусть длилась бы мирная жизнь, нам не пришлось бы быть военными, волонтерами, героями. Сейчас люди готовились бы к новогодним праздникам, а не к тяжелой зимой… В конце концов, так и будет!» – написал депутат облсовета.

По словам Игнатенко, предстоит сложный путь, «но мы обязательно победим, и будем помнить, какой ценой нам достался мир».