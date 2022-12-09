Депутат Николаевского облсовета Игнатенко получил награду Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил орденом «За заслуги» III степени депутата Николаевского облсовета Евгения Игнатенко.
Соответствующий указ №847/2022 опубликован на сайте Главы государства.
Сам Игнатенко на своей странице в Facebook прокомментировал полученную награду.
«Получил орден «За заслуги» III степени. Странные ощущения... Одна из мыслей – лучше бы повод для награды был другой. Пусть длилась бы мирная жизнь, нам не пришлось бы быть военными, волонтерами, героями. Сейчас люди готовились бы к новогодним праздникам, а не к тяжелой зимой… В конце концов, так и будет!» – написал депутат облсовета.
По словам Игнатенко, предстоит сложный путь, «но мы обязательно победим, и будем помнить, какой ценой нам достался мир».
«Я благодарен Владимиру Зеленскому за эту награду. И очень благодарен людям, которые рядом со мной каждый день, начиная с 24 февраля. Нашей областной команде, моим собратьям. Это наша всеобщая награда! и поздравляю всех, кто вместе со мной получил орден "За заслуги" или другие государственные награды. Горжусь быть вместе с вами! Горжусь всеми украинцами, которые каждый день дают отпор врагу. Каждому на своем фронте. Слава Украине!» – резюмировал Евгений Игнатенко.