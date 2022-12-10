В ООН сообщили, что беларусь согласилась на транзит украинского зерна без предварительных условий

Беларусь в пятницу сообщила Организации Объединенных Наций, что позволит без предварительных условий транзит украинского зерна через свою территорию для дальнейшего экспорта из литовских портов.

Об этом сообщил представитель ООН Стефана Дюжаррик, цитирует Reuters.

По словам Дюжаррика, заместитель министра иностранных дел беларуси Юрий Амбразевич встретился в пятницу в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, чтобы сообщить ему, что нет никаких предпосылок для транзита украинского зерна.

Амбразевич также «повторил просьбу своего правительства иметь возможность экспортировать собственные удобрения, которые в настоящее время подпадают под санкции».

Напомним, начальник Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что порт «Николаев» физически уже готов присоединиться к работе Черноморской зерновой инициативы.