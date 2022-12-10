Азербайджан отправил Украине энергетического оборудования на более $800 тысяч

Азербайджан отправил Украине энергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи. Груз включает 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. В ближайшее время ожидается вторая партия.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана изданию APA.

Оборудование предоставила компания Azerenergy. Его отправили в Украину в субботу, 10 декабря. Для транспортировки трансформаторов и генераторов общим весом 52,2 тонны понадобились четыре грузовика.

Стоимость энергетического оборудования составила 1 миллион 422 тысячи манатов (более $800 тысяч). В ближайшие дни состоится отправка второй партии гуманитарной помощи.

С момента полномасштабного вторжения России Азербайджан предоставил Украине помощь на общую сумму почти 30 миллионов манатов. В переводе это около $17,5 миллионов.

Напомним, в Украине растет дефицит мощности в энергосистеме.