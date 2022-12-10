Критик режима Кадырова Абдурахманов, об убийстве которого сообщили накануне, жив и находится под защитой полиции Щвеции

Чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой полиции Швеции.

Об этом заявили редакции Кавказ.Реалии в пресс-службе правительства непризнанной Чеченской республики Ичкерия за рубежом.

- По информации, которой обладает правительство Чеченской республики Ичкерия, Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой шведской полиции, – сказал представитель пресс-службы.

Он сослался на «собственные источники информации» и не смог уточнить, по каким причинам Абдурахманов может находиться под защитой.

Также то, Абдурахманов жив, заявили в суде в Мюнхене, сообщает «Шведское радио».

- Я могу подтвердить, что мы получили информацию о том, что свидетель жив, — сказал официальный представитель суда Лоран Лафлер.

Источник своей информации Лафлер не сообщил, но отметил, что у суда «нет причин сомневаться в этой информации».

Ожидается, что Абдурахманов даст в суде показания по делу о планировавшемся убийстве его младшего брата, проживающего в Германии.

О том, что известный критик Рамзана Кадырова был якобы убит в Швеции, несколько дней назад сообщили несколько источников, в том числе телеграм-канал 1ADAT.



Справка

Тумсо Абдурахманов известен своей критикой чеченских властей. В 2015 году он покинул россию после того, как у него возник конфликт с родственниками главы Чечни Рамзана Кадырова. В Чечне Абдурахманова обвиняют в связях с «Исламским государством».

В 2020 и 2021 годах на жизнь Абдурахманова и его брата Мухаммеда уже было совершено покушение. В декабре 2021 года Тумсо Абдурахманов сообщил, что в Чечне похитили девять его родственников.

6 октября 2021 года Тумсо Абдурахманов официально получил политическое убежище в Швеции. На своем YouTube-канале он рассказывает о нарушении прав человека в Чечне и берет интервью у оппозиционных активистов.